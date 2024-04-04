кремль "підлизується" до талібів у пошуках антизахідних союзників – The Times

москва хоче виключити правителів Афганістану зі списку терористичних організацій після того, як міністр закордонних справ назвав ісламських фундаменталістів "розсудливими людьми".

Про це йдеться в матеріалі The Times.

росія шукає союзників для протистояння Заходу і намагається налагодити відносини з терористичним угрупованням Талібан.

Так, представників "Ісламського Емірату Афганістан" запросили на чотириденний форум у Казані, столиці Татарстану, де буде виступати путін.

Крім того, росія заявила, що планує видалити угруповання зі свого списку терористичних організацій, а міністр закордонних справ рф Сергій Лавров описав лідерів Талібану як "розсудливих людей".

"Це країна, яка поруч з нами, і ми так чи інакше спілкуємося з ними. Нам потрібно вирішувати нагальні питання, для цього також потрібен діалог, тому ми в цьому плані спілкуємося з ними, як практично з усіма - вони де-факто влада в Афганістані", - заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

В Талібані відповіли, що вилучення їх із чорного списку є "хорошим кроком з боку росії".

"Ми хочемо дипломатичних відносин з усіма країнами та співпраці в економічному секторі. Що стосується інвестицій, крок москви дасть можливість кожній країні приїхати та інвестувати сюди", - сказав речник Талібану Забіхуллах Муджахід.

москва не єдина, хто налагоджує зв’язки з Талібаном. Є й інші країни, які мають дипломатичну присутність в Афганістані - Китай, Іран та Індія, а також Катар і Саудівська Аравія.

Пєсков не сказав, які питання росія хоче обговорити з талібами, але його коментарі прозвучали менше ніж через два тижні після того, як терористи з угруповання ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у москві.

Раніше Талібан пообіцяв зупинити терористичні групи, такі як ІДІЛ-К, які завдають ударів за межами своїх кордонів.

А ІДІЛ-К є заклятим ворогом Талібану і звинувачує його лідерів у відносинах з "невірними".