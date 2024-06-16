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кремль підвищує податки для продовження війни – розвідка Британії

16 червня 2024, 20:31
кремль підвищує податки для продовження війни – розвідка Британії
Фото: news.mail.ru
росія підвищує податки для фінансування своїх зростаючих потреб, які пов'язані з війною проти України.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії.

В розвідці пишуть, що збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.

В росії очікують, що податкові зміни забезпечать додаткові надходження до бюджету в розмірі порядка 29 мільярдів доларів в 2025 році.

Саме тому ставка податку на прибуток підприємств зросте з 20 до 25%, а також зросте ставка податку на прибуток зросте з 15 до 22%.

"Додаткові надходження, отримані, насамперед, завдяки підвищенню податку на прибуток підприємств, майже напевно будуть використані для фінансування державних видатків, що зростають", – пишуть англійські військові. 

У відомстві додають, що державні видатки у 2024 році зростуть приблизно на 15% порівняно з минулим роком, але, найімовірніше, зростатимуть і надалі.

Розвідка також повідомляє, що зростання видатків майже напевно продовжиться в 2025 році, адже витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними видатками.

Міноборони додає, що інвестиції в невійськові сектори, швидше за все, перебувають у стані стагнації, а військові сектори також з високою ймовірністю монополізують значну частину наявних трудових ресурсів.

"Додаткові витрати для бізнесу майже напевно обмежать подальші приватні інвестиції в невійськові сектори", – резюмує розвідка.

 
Росіяподаткирозвідкавійна в Україні

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