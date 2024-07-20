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кремль планує посилити цензуру у соцмережах – ISW

20 липня 2024, 13:49
кремль планує посилити цензуру у соцмережах – ISW
Фото: Reuters
Посилення контролю Роскомнагляду може вплинути на ухвалення рішень адміністраторами Telegram.
російський уряд планує запровадити жорсткішу цензуру для критичних висловлювань у російських соціальних мережах.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Зокрема, у росЗМІ заявляють, що російські законодавці вже обговорюють законопроєкт, який змусить власників акаунтів у соціальних мережах, що мають щонайменше 10 000 підписників, передавати особисті ідентифікаційні дані російському федеральному цензору Роскомнагляду, за невиконання вимог канал блокуватиметься.
 
Також у Роскомнагляді тепер вимагатимуть від власників акаунтів у соцмережах, щоденна аудиторія яких перевищує 1000 осіб, надавати ідентифікаційні дані, а також заборонять російським компаніям розміщувати рекламу на сторінках, власники яких не надають такої інформації.
 
Експерти ISW прогнозують, пропозиція Роскомнагляду є частиною більш широких зусиль кремля, спрямованих на викорінення критики і зміцнення контролю над російським інформаційним простором.
 
"Ймовірно, Роскомнагляд вирішив, що попередні заходи, спрямовані на те, щоб підштовхнути критиків до самоусунення через страх втратити дохід від реклами, не гарантують російському уряду можливість безпосередньо контролювати інформаційний простір, оскільки адміністратори каналів, які не залежать від доходу від реклами, зможуть продовжувати працювати анонімно", — ідеться у звіті.
 
Такі пропозиції Роскомнагляду дозволять російському уряду здійснювати пряму цензуру всіх великих критично налаштованих каналів, які залишатимуться анонімними. Пропозиції Роскомнагляду можуть вплинути на ухвалення рішень адміністраторами Telegram. 
 
Так, засновник Telegram Павло Дуров заявив 19 липня, що Telegram почне показувати країну, в якій зареєстрований канал, але зазначив, що це частина зусиль по боротьбі з шахраями в додатку. 
цензураКремльвійна в Україніросія окупанти

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