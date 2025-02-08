кремль планує збільшити армію на 100 тисяч – Зеленський

Київ готовий передати усю розвідувальну інформацію партнерам.

Президент рф Володимир путін готується не до перемовин, а до продовження війни і тому збільшить армію ще на 100 тисяч військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів", - заявив Зеленський.

Він додав, що кремль створює нові дивізії та рзвиває нові військові виробництва.

"Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології", - додав глава держави.

Також він вважає, що путін готується продовжуватися війну, тому всі партнери мають про це знати і повинні це бачити.

Україна готова передавати відповідну інформацію та по лінії розвідок вже відбувається відповідна комунікація.

Президент наголосив, що кожній країні у Європі доведеться зміцнювати оборону.

"Ми повинні разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного", - додав Зеленський.