Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль планує збільшити армію на 100 тисяч – Зеленський

08 лютого 2025, 20:59
кремль планує збільшити армію на 100 тисяч – Зеленський
President.gov.ua
Київ готовий передати усю розвідувальну інформацію партнерам.

Президент рф Володимир путін готується не до перемовин, а до продовження війни і тому збільшить армію ще на 100 тисяч військових. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. 

"путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів", - заявив Зеленський. 

Він додав, що кремль створює нові дивізії та рзвиває нові військові виробництва.

"Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології", - додав глава держави. 

Також він вважає, що путін готується продовжуватися війну, тому всі партнери мають про це знати і повинні це бачити. 

Україна готова передавати відповідну інформацію та по лінії розвідок вже відбувається відповідна комунікація. 

Президент наголосив, що кожній країні у Європі доведеться зміцнювати оборону.

"Ми повинні разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного", - додав Зеленський.

 
Росіяармія рфвійна в Україні

Останні матеріали

Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Політика
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 08:23
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 16:45
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 12:20
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Політика
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 08:26
Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється