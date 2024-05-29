кремль планує значно підвищити податки

Уряд росії готує підвищення ставки ПДВ для підприємств з 20% до 25% і для фізичних осіб, річний дохід яких перевищує $27000.

Про це з посиланням на документи мінфіну рф пише Коммерсант.

Міністерство фінансів рф направило до уряду закони, які передбачають податкову реформу.

Йдеться про підвищення податку на додану вартість для підприємств з 20% до 25% і введення прогресивного податку на дохід фізичних осіб.

Економісти підрахували, скільки підвищення податку на додану вартість для підприємств принесе бюджету росії.

Так, рф отримає додаткові 14,2 млрд доларів.

Прогресивна шкала податку на прибуток фізосіб розразують таким чином, що для доходів $27 тисяч до 56 тисяч на рік - 15%;

Для доходів $56 тисяч до 224 тисяч на рік - 18%;

Для доходів $224 тисяч до 562 тисяч - 20%, а для більше $562 тисяч - 22%.

Раніше в рф не існувало прогресивної шкали податку на дохід фізосіб, вони просто платили єдину ставку в 13%.

Але в 2021 році податок підвищили до 15% для фізосіб із прибутком у понад 56 тисяч доларів на рік. Тепер же розмір податку на дохід фіосіб залежатиме від суми прибутків. Скільки коштів до бюджету росії може принести прогресивний податок для фізичних осіб - невідомо.