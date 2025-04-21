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кремль почав постачати зерно новому уряду Сирії – ЗМІ

21 квітня 2025, 15:02
кремль почав постачати зерно новому уряду Сирії – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Це вперше після повалення режиму Осада.

Влада Сирії почала відновлювати морські постачання зерна з росії і днями корабель із пшеницею прибув до сирійського порту Латакія. 

Про це інформує агенція Reuters з посиланням на джерела серед трейдерів.

Це перше постачання з того часу, як колишній президент Башар Асад був повалений у грудні минулого року. 

У новому уряді кадуть, що імпорт пшениці та продуктів не підпадає під санкції США та ООН. 

Сирійська влада не поспішає афішувати російські постачання. 

Проте у Дамаска зазначили, що судно перевозило 6600 тонн пшениці, проте не замовчали про факт російського походження вантажу. 

"Це видима ознака початку нового етапу відновлення економіки", - заявило міністерство МЗС. 

В 2025 році Сирія переважно покладалася на сухопутну доставку із сусідніх країн. Росія та Іран були основними спонсорами уряду Башара Асада і постачали Сирії більшу частину пшениці та нафтопродуктів, але зупинили постачання після того, як Асад утік в москву.

Раніше ми також повідомляли, що США почали виведення сотень військових із Сирії.

 

РосіяСиріязерно

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