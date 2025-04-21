кремль почав постачати зерно новому уряду Сирії – ЗМІ

Це вперше після повалення режиму Осада.

Влада Сирії почала відновлювати морські постачання зерна з росії і днями корабель із пшеницею прибув до сирійського порту Латакія.

Про це інформує агенція Reuters з посиланням на джерела серед трейдерів.

Це перше постачання з того часу, як колишній президент Башар Асад був повалений у грудні минулого року.

У новому уряді кадуть, що імпорт пшениці та продуктів не підпадає під санкції США та ООН.

Сирійська влада не поспішає афішувати російські постачання.

Проте у Дамаска зазначили, що судно перевозило 6600 тонн пшениці, проте не замовчали про факт російського походження вантажу.

"Це видима ознака початку нового етапу відновлення економіки", - заявило міністерство МЗС.

В 2025 році Сирія переважно покладалася на сухопутну доставку із сусідніх країн. Росія та Іран були основними спонсорами уряду Башара Асада і постачали Сирії більшу частину пшениці та нафтопродуктів, але зупинили постачання після того, як Асад утік в москву.

Раніше ми також повідомляли, що США почали виведення сотень військових із Сирії.