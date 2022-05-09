Кремль погрожує залишити Захід без нафти

Таку реакцію кремля викликала домовленість країн G7 про закупівлю російської нафти за лімітованою ціною

росія у разі обмеження цін на нафту "Великою сімкою" відмовиться від постачання чорного золота до країн, які приєднуються до цієї ініціативи.

Про це росЗМІ заявив речник президента рф володимира путіна дмитро пєсков.

При цьому в кремлі заявили, що не перекриватимуть постачання нафти заздалегідь, поки ліміти ще не набули чинності.

"Це може бути тільки у відповідь", – сказав пєсков.

У разі запровадження "стелі" цін на енергоресурси, росія погрожує зупинити постачання нафти. За словами пєскова, рф не взаємодіятиме з партнерами на "неринкових умовах".