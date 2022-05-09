БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТаку реакцію кремля викликала домовленість країн G7 про закупівлю російської нафти за лімітованою ціноюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кремль погрожує залишити Захід без нафти
Фото: РБК
росія у разі обмеження цін на нафту "Великою сімкою" відмовиться від постачання чорного золота до країн, які приєднуються до цієї ініціативи.
Про це росЗМІ заявив речник президента рф володимира путіна дмитро пєсков.
При цьому в кремлі заявили, що не перекриватимуть постачання нафти заздалегідь, поки ліміти ще не набули чинності.
"Це може бути тільки у відповідь", – сказав пєсков.
У разі запровадження "стелі" цін на енергоресурси, росія погрожує зупинити постачання нафти. За словами пєскова, рф не взаємодіятиме з партнерами на "неринкових умовах".
Таку реакцію кремля викликала домовленість країн "Групи семи" про закупівлю російської нафти за лімітованою ціною. У G7 узгодили такий механізм:
- ті, хто купує російську нафту за обмеженою ціною, отримуватимуть важливі послуги з фінансування перевезень та страхування танкерів;
- у разі, якщо нафта продаватиметься дорожче, ніж за узгодженою ціною, G7 запровадить заборону на послуги з транспортування нафти з рф; у такому разі росії буде складно торгувати чорним золотом навіть зі своїми партнерами.
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05 09 2022 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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