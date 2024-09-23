Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль полює на простих росіян по всьому світу – NYT

23 вересня 2024, 18:53
кремль полює на простих росіян по всьому світу – NYT
Фото: Reuters
У москві заперечують будь-яку причетність - мовляв, не можуть коментувати те, що відбувається з людьми в інших країнах.
Сотні тисяч росіян залишили свої домівки, тому що не хотіли мати нічого спільного з війною правителя рф путіна або були вигнані з країни-агресорки.
 
Про це у своїй колонці для The New York Times пише російська журналістка Юлія Яппарова.
 
Зазначається, що кремль полює на простих людей по всьому світу, і, здається, це нікого не хвилює. При цьому кремль заперечує будь-яку причетність — переважно кажучи, що не може коментувати те, що відбувається з людьми в інших країнах.
 
"Але докази накопичуються. У Казахстані за запитом москви заарештували вчителя з вокалу, який збожеволів у місцевій в’язниці. Доглядальниця за людьми похилого віку була затримана в Чорногорії за наказом росії, який виконав Інтерпол. Шкільну вчительку затримали вірменські прикордонники після того, як вона розповіла учням про злочини росії в Бучі. Власник магазину іграшок, промисловий альпініст, панк-рокер: це деякі з людей, які потрапили в кремлівські лапи", - пише авторка.
 
За словами Євгена Смирнова, юриста, який спеціалізується на справах про державну зраду та шпигунство, російських розвідників направили для спостереження за діаспорами в Німеччині, Польщі та Литві. Інших емігрантів переслідували та погрожували їм у Римі, Парижі, Празі та Стамбулі.
 
"Приймаючі країни часто є співучасниками. Подекуди місцеві поліцейські навіть ведуть стеження за дорученням російських колег. У Казахстані місцеві спецслужби допомагають росії ловити біженців. У Киргизстані поліція використовує технологію розпізнавання облич для пошуку тих, кого розшукує кремль", - констатує журналістка.
 
Вона зазначає, що багато росіян за кордоном уразливі та позбавлені захисту. При цьому "антивоєнні вигнанці" підтримуються кількома правозахисними організаціями, які постійно перебувають на межі закриття через брак коштів.
 
"росія, навпаки, витрачає багато ресурсів на вигнанців, оскільки звинувачує їх у державній зраді та тероризмі та, керована параноєю, переслідує їх по всьому світу. Вони знаходяться під безпосереднім ризиком. Але більша небезпека полягає в тому, що світ взагалі забуває про цих людей — і про те, чому вони взагалі залишили свою країну", - резюмує автор.

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 12:50
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Cуспільство
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 08:09
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється