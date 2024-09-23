У москві заперечують будь-яку причетність - мовляв, не можуть коментувати те, що відбувається з людьми в інших країнах.

Сотні тисяч росіян залишили свої домівки, тому що не хотіли мати нічого спільного з війною правителя рф путіна або були вигнані з країни-агресорки.

Про це у своїй колонці для The New York Times пише російська журналістка Юлія Яппарова.

Зазначається, що кремль полює на простих людей по всьому світу, і, здається, це нікого не хвилює. При цьому кремль заперечує будь-яку причетність — переважно кажучи, що не може коментувати те, що відбувається з людьми в інших країнах.

"Але докази накопичуються. У Казахстані за запитом москви заарештували вчителя з вокалу, який збожеволів у місцевій в’язниці. Доглядальниця за людьми похилого віку була затримана в Чорногорії за наказом росії, який виконав Інтерпол. Шкільну вчительку затримали вірменські прикордонники після того, як вона розповіла учням про злочини росії в Бучі. Власник магазину іграшок, промисловий альпініст, панк-рокер: це деякі з людей, які потрапили в кремлівські лапи", - пише авторка.