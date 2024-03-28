кремль поширював дезінформацію про принцесу Уельську – NYT

На даний момент невідомо, хто саме міг спонсорувати дезінформаційну кампанію для атаки на принцесу Уельську.

Пов’язана з кремлем група, відома онлайн-кампаніями, спрямованими на поширення дезінформації серед "недружніх до росії країн", допомогла розпалити поширення конспірологічних теорій про принцесу Уельську Кейт Міддлтон та стан її здоров’я.

Про це повідомляє The New York Times.

Експерт з цифрової дезінформації з Кардіффського університету в Уельсі Мартін Іннес заявив, що він спільно з колегами відстежив 45 акаунтів у соцмережах, що розмістили неправдиву заяву про Кейт Міддлтон у пов’язаній з кремлем дезінформаційній мережі. Він додав, що раніше мережа поширювала неправдиві історії про президента України Володимира Зеленського, а також про підтримку України Францією.

Мотив такої кампанії, пояснює експерт, швидше за все, був як комерційним, так і політичним. За минулі три місяці трафік в соцмережах щодо Кейт Міддлтон різко зріс, оскільки нестача інформації про її стан створив порожнечу, яку онлайн-армія заповнила чутками і домислами. А для російської мережі посилення цих постів через їхні акаунти дозволило збільшити власну статистику трафіку і кількість підписників.

Професор Іннес розповів, що його команда помітила сплеск певного типу дописів у соціальних мережах 19 березня, на наступний день після того, як з’явилося відео, на якому Кейт і Вільям виходять з продуктового магазину біля свого будинку у Віндзорі.

Один з широко розповсюджених дописів на X містив зображення з відео, з явно зміненим обличчям Кейт. У ньому запитувалося: "Чому медіа хочуть змусити нас повірити, що це Кейт і Вільям? Але, як ми бачимо, це не вони…". Відстеживши 45 акаунтів, які перепостили допис, дослідники зауважили, що всі вони походять від одного акаунта Master Firs. Він має ознаки російської дезінформаційної групи, відомої в галузі під назвою Doppelgänger.

З 2017 року Doppelgänger пов’язують зі створенням підроблених вебсайтів, які видають себе за справжні новинні організації в Європі та Сполучених Штатах.

Минулого тижня Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про санкції проти двох росіян та їхніх компаній за участь в операціях кібервпливу. Вважається, що вони є частиною мережі Doppelgänger.

Кейт Міддлтон була не єдиним членом королівської сім’ї, хто став об’єктом хвилі дезінформації. У той самий день, коли з’явилися численні пости про відео, у Telegram поширили хибне повідомлення про смерть короля Чарльза ІІІ.

У NYT зауважили, що попри те, що обізнаність про російські кампанії дезінформації зросла після президентських виборів у США в 2016 році, обсяг дезінформації та поширення брехні не зменшився.

Нагадаємо, провідні світові новинні агенції відкликали фотографію принцеси Уельської Кейт Міддлтон, на якій вона позує в оточенні своїх трьох дітей. Агентства запідозрили Кенсінгтонський палац у здійсненні "цифрових маніпуляцій" над знімком. Згодом Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зізналася, що має рак. Майбутня королева наразі проходить курс хіміотерапії, який розпочався в лютому.