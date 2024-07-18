кремль посилює утиски критиків війни з Україною всередині росії – британська розвідка

російський уряд ініціював нові обмеження на використання цифрових телекомунікацій в росії. Це покликано заблокувати доступ росіян до альтернативних джерел інформації, окрім російської пропаганди.

За даними британської розвідки, російська влада почала уповільнювати трафік у месенджері WhatsApp. Офіційно це пояснюється необхідністю обмежити можливості екстремістських угруповань спілкуватися. Однак реальною метою, ймовірно, є обмеження комунікації опозиції та антивоєнних активістів.

Крім того, 12 липня російські ЗМІ повідомили про навмисне уповільнення трафіку YouTube з боку російського уряду. Очікується, що кремль може повністю заблокувати доступ до цієї платформи у вересні 2024 року. YouTube активно використовувався опозицією, зокрема покійним Олексієм Навальним, для критики російської влади та поширення альтернативних поглядів.

За даними розвідки Британії, ці заходи є частиною загальної тенденції до посилення державного контролю над ЗМІ та інформацією в росії. Мета таких дій - обмежити доступ населення до незалежних джерел інформації та забезпечити, щоб російське населення мало доступ лише до ЗМІ, які відповідають урядовій ідеології.

"Ці обмеження доступу до платформ соціальних мереж, ймовірно, покликані гарантувати, що російське населення зможе отримати доступ тільки до ЗМІ, які відповідають ідеології, контрольованої урядом. Обмежуючи безпечніші засоби приватного спілкування, урядовий нагляд за потенційними інакомислячими полегшиться і створить атмосферу страху серед тих, хто може критикувати режим", - наголошують у Міноборони Британії.