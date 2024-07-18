кремль посипав погрозами після того, як США заявили про наміри розмістити зброю у Німеччині

Влада країни-окупанта не відкидає можливості розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення американської зброї в Німеччині.

Про це заявив заступник глави МЗС рф Сєргєй Рябков, якого цитують росЗМІ.

"Я не відкидаю жодних варіантів", – сказав він журналістам у москві.

Як зазначається, так Рябков прокоментував слова німецького міністра оборони, який сказав, що зброя США, що планується до розміщення, буде звичайною, і відповів на запитання, чи розглядає російська сторона можливість розміщення ракет у ядерному оснащенні.

Рябков також заявив, що з "вини і ФРН, зокрема, але насамперед, звичайно, США, які стоять на чолі блоку НАТО, сталося тотальне руйнування системи домовленостей у сфері контролю над озброєннями".

"У цій ситуації, беручи до уваги сукупні можливості країн, що входять до НАТО, ми повинні калібрувати свої відповіді, не відчуваючи при цьому якихось внутрішніх стримувань з точки зору того, що, де і коли можна, потрібно і чи потрібно розміщувати. Тобто максимально широка опційність", – сказав він.

Також він додав, що "це не погроза на чиюсь адресу, це спосіб знайти найефективніший, зокрема з погляду витрат, алгоритм реагування на мінливі виклики".