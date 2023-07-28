кремль пробує "подати" контрнаступ ЗСУ як невдалу операцію – ISW

Уряд росії разом з пропагандистськими медіа активізували зусилля, аби представити контрнаступ України як невдалу операцію.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

"Президент росії володимир путін заявив, що за останні дні російські війська знищили 39 одиниць бронетехніки з 50, які українські війська використовували для інтенсивних штурмів на Запорізькому напрямку", - йдеться в звіті.

Путін додає ,що російські війська також знищили 60% українського особового складу, який здійснював ці штурми і 40% українських пілотів бойової авіації в цьому районі.

Аналітики ISW пишуть, що путін раніше заявляв, що російські війська знищили неймовірну кількість техніки під час українських контрнаступальних операцій, хоча його цифри щодо атак України в останні дні вказують на те, що він перебільшує ймовірні українські втрати.

Аналітики додають, що російські "воєнкори" стверджують, що російські війська знищили 10 одиниць української бронетехніки і святкують нібито втрати як доказ того, що український контрнаступ пробуксовує.

"Висвітлення Кремлем і російським інформаційним простором українського контрнаступу помітно порушує інструкцію Кремля, яка наказує російським ЗМІ не применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій", пишуть српецілаісти ISW.

Так додають, що посилене зображення українського контрнаступу як невдалої операції свідчить про те, що політика кремля про висвітлення війни спрямована на посилення зусиль з просування себе як ефективного керівника військових дій.