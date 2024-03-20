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кремль продовжує будувати коаліцію на противагу Заходу – ISW

20 березня 2024, 10:13
кремль продовжує будувати коаліцію на противагу Заходу – ISW
Фото: Reuters
росія прагне до посилення відносин з Північною Кореєю.

росія продовжує намагатися побудувати коаліцію на противагу Заходу, розвиваючи двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти інституту навели кілька останніх фактів на підтвердження своїх висновків.

Вчора, 19 березня, в москві заступник міністра закордонних справ росії Андрій Руденко зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном для обговорення ситуації на Корейському півострові.
 
Сторони звинуватили Сполучені Штати та їхніх союзників у загрозі військовій ситуації в північно-східній Азії та застерегли США від поширення "блокового мислення" в стилі холодної війни.
 
росія, разом з тим, прагне до посилення відносин з Північною Кореєю. Вона отримала від КНДР балістичні ракети та артилерійські снаряди в обмін на ймовірну технологічну співпрацю та іншу невизначену підтримку, що викликало занепокоєння в Сеулі.

Крім того, посол росії в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з керівником китайського інформаційного агентства Сіньхуа Фу Хуа для обговорення двостороннього співробітництва в медіасфері.
 
В той же день, 19 березня, президент Ірану Ібрагім Раїсі провів телефонну розмову з російським диктатором  путіним, щоб обговорити двосторонню співпрацю. Раїсі підтвердив свою готовність допомогти росії стабілізувати регіон Південного Кавказу з огляду на поточні події у Вірменії та Азербайджані.

Прагнення росії до зміцнення політичних і дипломатичних двосторонніх відносин з Пекіном, а також використання двосторонніх відносин з Іраном і Північною Кореєю для військової вигоди є типом "блокового мислення", в якому Лю і Руденко звинувачували США та їхніх союзників, зазначають в ISW.

кремль використовує війну проти України, щоб підтримувати двосторонні відносини та створювати коаліцію держав, аби "урівноважити Захід", що тривалий час було центральним аспектом зовнішньої політики росії, підкреслили експерти.
коаліціяКремльвійна в Україніросія окупанти

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