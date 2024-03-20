кремль продовжує будувати коаліцію на противагу Заходу – ISW
20 березня 2024, 10:13
Фото: Reuters
росія прагне до посилення відносин з Північною Кореєю.
росія продовжує намагатися побудувати коаліцію на противагу Заходу, розвиваючи двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Вчора, 19 березня, в москві заступник міністра закордонних справ росії Андрій Руденко зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном для обговорення ситуації на Корейському півострові.
Крім того, посол росії в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з керівником китайського інформаційного агентства Сіньхуа Фу Хуа для обговорення двостороннього співробітництва в медіасфері.
Прагнення росії до зміцнення політичних і дипломатичних двосторонніх відносин з Пекіном, а також використання двосторонніх відносин з Іраном і Північною Кореєю для військової вигоди є типом "блокового мислення", в якому Лю і Руденко звинувачували США та їхніх союзників, зазначають в ISW.
кремль використовує війну проти України, щоб підтримувати двосторонні відносини та створювати коаліцію держав, аби "урівноважити Захід", що тривалий час було центральним аспектом зовнішньої політики росії, підкреслили експерти.