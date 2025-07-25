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кремль прокоментував ймовірність зустрічі путіна і Зеленського

25 липня 2025, 14:07
кремль прокоментував ймовірність зустрічі путіна і Зеленського
Фото: tass.ru
Зустріч путіна і Зеленського повинна поставити крапку, заявив Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливості зустрічі путіна і Володимира Зеленського до кінця серпня 2025 року. Водночас, Пєсков наголосив, що така зустріч повинна "поставити крапку у врегулюванні в Україні та зафіксувати домовленості, які будуть вироблені".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами представника кремля, мета потенційної зустрічі полягає у фіналізації досягнутих домовленостей, а не у проведенні чергового раунду переговорів.
 
"Зустріч путіна і Зеленського повинна поставити крапку в врегулюванні в Україні і зафіксувати домовленості, які будуть вироблені", – повідомив Пєсков.
 
Як зазначив Пєсков, для зустрічі на рівні лідерів потрібно провести "значну підготовчу роботу, що навряд чи можливо у стислий термін". Один із журналістів запитав, чи можна вважати, що зустріч Зеленського та Путіна до кінця літа неможлива.
 
"Ми з вами живемо у такий час, коли сказати, що чого точно не буде, не можна. Але, враховуючи той обсяг роботи, який має бути зроблено, щоб зблизити позиції, для нас, для забезпечення своїх інтересів, важко уявити, як можна стрибкоподібно подолати цю відстань", – заявив речник Путіна.
 
Пєсков зазначив, що росія не очікувала прориву під час третього раунду перемовин у Стамбулі, однак назвав зустріч конструктивною.

 

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