кремль прокоментував ймовірність зустрічі путіна і Зеленського

Зустріч путіна і Зеленського повинна поставити крапку, заявив Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливості зустрічі путіна і Володимира Зеленського до кінця серпня 2025 року. Водночас, Пєсков наголосив, що така зустріч повинна "поставити крапку у врегулюванні в Україні та зафіксувати домовленості, які будуть вироблені".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами представника кремля, мета потенційної зустрічі полягає у фіналізації досягнутих домовленостей, а не у проведенні чергового раунду переговорів.

"Зустріч путіна і Зеленського повинна поставити крапку в врегулюванні в Україні і зафіксувати домовленості, які будуть вироблені", – повідомив Пєсков.