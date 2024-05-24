кремль приховує справжні причини звільнень керівництва Міноборони рф – ISW

Арешти та зміни командування свідчать про те, що ще більшій кількості старших офіцерів рф може загрожувати звільнення.

кремль, ймовірно, використовує звинувачення в корупції, як виправдання для приховування справжніх причин звільнення керівництва міністерства оборони рф.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що такими звинуваченнями кремль приховує причини звільнення конкретних людей, які втратили довіру в Міноборони росії.

Після арешту заступника міністра оборони росії Тимура Іванова 24 квітня було заарештовано п'ятьох високопоставлених чиновників міноборони росії та колишніх військових командирів.

Зокрема, слідчий комітет росії оголосив 23 травня про арешт заступника начальника Генерального штабу і начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна та керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони росії Володимира Вертелецького.

Шамаріна звинувачують в отриманні хабара в розмірі щонайменше 36 млн рублів (близько $392 тис), а двоє фігурантів справи з російської телекомунікаційної галузі погодилися свідчити проти нього. Вертелецького звинувачують у корупції та отриманні великого хабара із загальною сумою збитків у 70 млн рублів ($763 тис.).

російське інсайдерське джерело раніше стверджувало, що ще шість чиновників Міноборони планують подати у відставку після відставки колишнього міністра оборони росії Сергія Шойгу.

російські пропагандисти також стверджують, що Міністерство оборони Росії звільнило командувача 20-ї загальновійськової армії (московський військовий округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова.

ISW не може підтвердити звільнення Ахмедова, але заяви про його відставку привертають увагу, оскільки це буде перше звільнення офіцера, який активно командує російськими військами в Україні, в рамках нещодавньої хвилі звільнень. Наразі 20-та ОМСБр зосереджена на наступальних операціях на Лиманському напрямку і не змогла досягти значних тактичних успіхів у цьому районі під час наступу на Харківсько-Луганській осі взимку-весною 2024 року.

Аналітики вважають, що офіційні заяви Кремля та припущення блогерів про арешти та зміни командування свідчать про те, що ще більшій кількості старших офіцерів рф може загрожувати звільнення.