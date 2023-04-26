кремль розробляв план "мирного" повернення під свій вплив країн Балтії

У лютому служба зовнішньої розвідки Естонії повідомляла, що рф розглядає країни Балтії як найслабшу частину НАТО і тому може нав'язати свою військову присутність.

У росії розробляли стратегію впливу на Балтійські країни до 2030 року, в якій планувалось втягування Литви, Латвії та Естонії назад в орбіту москви.

Про це інформують журналісти "Досьє".

Розроблений довгостроковий план щодо країн Балтії не враховував повномасштабну війну проти України, оскільки у ньому немає жодного згадування про неї.

Для кожної з країн москва склала план з двох частин — у першій прописані загрози для самої росії, в іншій викладені стратегії, як їм протидіяти. Кожна мета була внесена у свою сферу та вписана в окремі часові рамки, а саме 2022 рік, 2025 чи 2030.

Головні цілі для росії в Литві, Латвії та Естонії, як зазначається у матеріалі, це:

зберегти найширшу присутність російської в освіті;

створювати проросійські організації та впливати через них на населення;

протидіяти зносу радянських памʼяток;

просувати російський історичний наратив;

заохочувати місцеві бізнеси виходити на російський ринок.

У кремлі боялись, що в Литві можуть створити велику військову базу, тому планували протидіяти розгортанню протиповітряної та протиракетної оборони.

У

плані кремля зазначалось, що литовська влада має "визнати потенційні збитки через зростання впливу НАТО у регіоні" і тому прагнутиме співпрацювати з москвою. Такі ж плани у росії були на рахунок Латвії та Естонії.

У своїх планах кремль називав негативним нарощення активності НАТО у регіоні, збільшення чисельності наявних військ, запровадження санкцій та згортання торгівлі з країнами Заходу. Саме це і сталось після повномасштабного вторгнення в Україну у любому 2022 року.