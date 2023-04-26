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кремль розробляв план "мирного" повернення під свій вплив країн Балтії

26 квітня 2023, 21:53
кремль розробляв план
Фото: Reuters
У лютому служба зовнішньої розвідки Естонії повідомляла, що рф розглядає країни Балтії як найслабшу частину НАТО і тому може нав'язати свою військову присутність.

У росії розробляли стратегію впливу на Балтійські країни до 2030 року, в якій планувалось втягування Литви, Латвії та Естонії назад в орбіту москви.

Про це інформують журналісти "Досьє".

Розроблений довгостроковий план щодо країн Балтії не враховував повномасштабну війну проти України, оскільки у ньому немає жодного згадування про неї.
 
Для кожної з країн москва склала план з двох частин — у першій прописані загрози для самої росії, в іншій викладені стратегії, як їм протидіяти. Кожна мета була внесена у свою сферу та вписана в окремі часові рамки, а саме 2022 рік, 2025 чи 2030.
 
Головні цілі для росії в Литві, Латвії та Естонії, як зазначається у матеріалі, це:
 
зберегти найширшу присутність російської в освіті;
створювати проросійські організації та впливати через них на населення;
протидіяти зносу радянських памʼяток;
просувати російський історичний наратив;
заохочувати місцеві бізнеси виходити на російський ринок.
 
У кремлі боялись, що в Литві можуть створити велику військову базу, тому планували протидіяти розгортанню протиповітряної та протиракетної оборони.
У
плані кремля зазначалось, що литовська влада має "визнати потенційні збитки через зростання впливу НАТО у регіоні" і тому прагнутиме співпрацювати з москвою. Такі ж плани у росії були на рахунок Латвії та Естонії.
 
У своїх планах кремль називав негативним нарощення активності НАТО у регіоні, збільшення чисельності наявних військ, запровадження санкцій та згортання торгівлі з країнами Заходу. Саме це і сталось після повномасштабного вторгнення в Україну у любому 2022 року.
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