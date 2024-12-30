кремль скасує мораторій на ядерні ракети середньої та малої дальності

Ще в 1987 році США і СРСР підписали договір про ліквідацію РСМД.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що росія скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності, які здатні нести ядерні боєголовки.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Таке рішення Лавров пояснив розгортанням аналогічної зброї США.

За його твердженням, США проігнорували застереження з боку росії та Китаю і на практиці перейшли до розгортання озброєнь зазначеного класу в різних регіонах світу.

На питання, чи може москва вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь до закінчення терміну його дії в лютому 2026 року, галва МЗС рф сказав, що на сьогодні очевидно, що, наприклад, наш мораторій на розміщення РСМД вже практично нежиттєздатний і від нього доведеться відмовитися.

РСМД – це балістичні та крилаті ракети середньої та малої дальності, здатні долати відстань від 500 до 5500 кілометрів і, як правило, нести ядерний заряд.

В далекому 1987 році, США і СРСР підписали договір про ліквідацію РСМД, а вже 2019 року адміністрація США заявила, що росія порушила договір, розмістивши ракетну систему 9M729, та повідомила про припинення дії договору. У серпні 2019-го МЗС рф офіційно заявило про те, що договір припинив діяти.

Як приклад випробування в бойових умовах балістичної ракети середньої дальності глава МЗС країни-агресорки згадав удар ракетою "Орєшнік"по Україні.