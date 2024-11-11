кремль сподівається на переваги для росії за нової адміністрації США – FT

З Трампом чи без Трампа, зовнішня політика росії керуватиметься антиамериканізмом принаймні доти, доки путін перебуватиме в кремлі.

кремль вважає, що президентство Трампа принесе росії постійну вигоду, яка буде відчутною не лише в Україні, але й в інших міжнародних питаннях. російське керівництво обережно висловлює очікування від нової адміністрації Трампа.

Якщо, наприклад, Трамп знизить світові ціни на нафту до 50 доларів за барель, це може створити довгострокові проблеми для путінського режиму. Однак кремль може сподіватися, що хаос, який Трамп принесе для союзників США в Європі, компенсує можливі негативні наслідки для росії.

Про це пише Олександр Габуєв, директор російсько-Євразійського центру Карнегі в Берліні.

"Головний страх у західних столицях полягає в тому, що Трамп різко зменшить підтримку України у війні проти росії. Він пообіцяв швидко закінчити війну, а його близькі союзники висунули пропозиції, які б заморозили бойові дії вздовж нинішніх ліній зіткнення. Це залишило б 20% української території окупованою, без жодних реальних гарантій того, що росія не вторгнеться знову пізніше", — пише Габуєв.

Габуєв вважає, що навіть якщо США виступатимуть за припинення вогню, це не означає, що вони приймуть максималістську вимогу путіна про підпорядкування України росії. Навіть за умови неідеального припинення бойових дій і незалежно від перспектив членства України в НАТО, США можуть забезпечити її виживання як суверенної держави, надаючи зброю та інвестуючи в її обороноздатність.

Якщо ці заходи триватимуть довгий час після завершення боїв, вони можуть зробити для росії нову війну з Україною надто дорогою. Саме тому путін, ймовірно, готовий продовжувати бойові дії.

"Проте у путіна можуть бути причини погодитися на недосконалу угоду — поки що. кремлю потрібна пауза для відновлення озброєнь та підсилення наступального потенціалу. Він може розраховувати, що коли Трамп зможе виступити в ролі "миротворця", його адміністрація зосередиться на інших пріоритетах, Україна поступово ослабне, а європейські країни будуть надто розділені, щоб забезпечити їй достатню допомогу", — додає Габуєв.