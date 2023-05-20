кремль спробує повторити спланований раніше переворот у Молдові – Санду

росія хоче використати територію Молдови для війни проти України.

росія планувала державний переворот у Молдові з метою скинути владу. Попри невдалі спроби країна-агресорка може повторити спробу.

Про це заявила президентка Молдови Маї Санду в ефірі телеканалу Moldova 1.

За словами Манду, кремль хоче використати територію Молдови для війни проти України. росія планувала переворот навесні 2023 року, утім, чинна влада завчасно отримала інформацію і зірвала плани москви.

Санду переконує, що рф ще раз спробує повалити владу в Молдові та посадити в урядові крісла своїх ставлеників.

"Ми впевнені, що вони зроблять нову спробу, однак конкретної інформації про це у мене немає. Будуть зроблені нові спроби, оскільки плани кремля очевидні – це зміна уряду в Кишиневі на проросійське та використання Республіки Молдова проти України у цій війні", – заявила Санду .