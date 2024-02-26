кремль також може полювати на росіян у Німеччині – Bild

Загалом із 2022 року політичний притулок у Німеччині отримали 1900 росіян. Ці люди, за словами журналістів, схильні до особливого ризику, оскільки виступають проти вторгнення ЗС рф в Україну, підтримують демократію і права людини.

Після вбивства в Іспанії колишнього пілота російських ПКС Максима Кузьмінова, російське військово-політичне керівництво може вибрати в якості своїх мішеней росіян, які втекли до Німеччини.

Про це пише Bild.

За даними журналістів, загалом із 2022 року політичний притулок у Німеччині було надано 1900 росіянам.

Повідомляється, що ці люди піддаються особливому ризику, оскільки виступають проти війни, за демократію і права людини. Видання посилається на джерела в силових службах, які повідомили, що "акти державного тероризму" викликають серйозні побоювання. У спецслужбах Німеччини вважають, що російські агенти можуть планувати операції з викрадення та вбивства громадян за кордоном.

"Ті, хто виступають проти режиму путіна, наражаються на значну небезпеку. Деякі з них знайшли притулок від політичних переслідувань у Німеччині. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку цих людей", — заявила в інтерв'ю журналістам керівниця МВС країни Ненсі Фезер.

За її словами, зараз німецькі спецслужби взаємодіють із владою Іспанії, може йтися про "випадок державного тероризму".