кремль в обхід санкцій закупив обладнання для літаків на $500 млн – ISW
Про це йдеться в щоденному звіті ISW.
російський виробник військових та цивільних літаків, а також дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех" "Яковлєв", легко обходить міжнародні санкції і закуповує військову техніку з-за кордону протягом двох років війни.
Видання The Moscow Times пише, що "Яковлєв", який виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, з 2022 року закупив за кордоном військового обладнання на суму майже 500 мільйонів доларів.
Крім того, росія відправила літаки Як-130 до Ірану на вересні минулого року.
"Яковлєв" закуповував компоненти для радіолокаційного обладнання і програмовані контролери для військових літаків.
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