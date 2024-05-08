кремль в обхід санкцій закупив обладнання для літаків на $500 млн – ISW

Від початку повномасштабного вторгнення росія попри санкції закупила за кордоном компонентів для авіатехніки, включно з військовими, на суму майже $500 мільйонів.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

російський виробник військових та цивільних літаків, а також дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех" "Яковлєв", легко обходить міжнародні санкції і закуповує військову техніку з-за кордону протягом двох років війни.

Видання The Moscow Times пише, що "Яковлєв", який виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, з 2022 року закупив за кордоном військового обладнання на суму майже 500 мільйонів доларів.

Крім того, росія відправила літаки Як-130 до Ірану на вересні минулого року.

"Яковлєв" закуповував компоненти для радіолокаційного обладнання і програмовані контролери для військових літаків.

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