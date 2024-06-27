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кремль відправляє мігрантів рити окопи в Україні – Politico

27 червня 2024, 19:11
кремль відправляє мігрантів рити окопи в Україні – Politico
Фото: Reuters
росія відправила на тимчасово окуповані території вже 10 тисяч мігрантів, зазначає видання.
Влада рф використовує мігрантів, які отримали російське громадянство, та посилає їх на тимчасово окуповані території України рити окопи.
 
Про це повідомляє Politico. 
 
Посилаючись на заяву голови Слідчого комітету росії Олександра Бастрикіна, видання зазначило, що Москва "розшукала" вже понад 30 тисяч іноземних мігрантів, які отримали російський паспорт, але не стали на військовий облік у РФ, і 10 тисяч з них вже відправили в окуповані українські регіони. Бастрикін назвав цей крок "виконанням російської конституції".
 
"Навіщо ці мігранти там потрібні? Копати окопи, будувати укріплення. Для цього потрібні добрі робочі руки. Вони зараз поповнюють наші тилові частини", - сказав голова Слідчого комітету рф. 
 
У матеріалі зазначається, що росіяни побудували вже сотні кілометрів "зубів дракона" та інших типів укріплень на частинах Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей України, які вони окупували з 2022 року.
 
Також повідомляється, що російські правоохоронні органи проводять обшуки на заводах і підприємствах по всій Росії, шукаючи легальних і нелегальних мігрантів. Як відомо, під час кожного такого рейду мігрантам видають призовні повідомлення.
 
За даними Politico, мігрантів для риття траншей в Україні, шукають та наймають також різні приватні російські компанії. Але деякі з них не платять за роботу іноземцям.

 

Кремльвійна в Україніросія окупантиокопи

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