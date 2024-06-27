кремль відправляє мігрантів рити окопи в Україні – Politico

росія відправила на тимчасово окуповані території вже 10 тисяч мігрантів, зазначає видання.

Влада рф використовує мігрантів, які отримали російське громадянство, та посилає їх на тимчасово окуповані території України рити окопи.

Посилаючись на заяву голови Слідчого комітету росії Олександра Бастрикіна, видання зазначило, що Москва "розшукала" вже понад 30 тисяч іноземних мігрантів, які отримали російський паспорт, але не стали на військовий облік у РФ, і 10 тисяч з них вже відправили в окуповані українські регіони. Бастрикін назвав цей крок "виконанням російської конституції".

"Навіщо ці мігранти там потрібні? Копати окопи, будувати укріплення. Для цього потрібні добрі робочі руки. Вони зараз поповнюють наші тилові частини", - сказав голова Слідчого комітету рф.