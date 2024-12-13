кремль відреагував на заяву Трампа про далекобійні ракети

У москви і Вашингтона збігається бачення причин ескалації.

Ураду рф "імпонує" висловлювання новообраного президента США Дональда Трампа щодо застосування Україною ракет далекобійних американських ракет для ударів по російській територій.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу.

"Заява повністю збігається з нашою позицією, тобто у нас у даному випадку збігається бачення причин ескалації, і, звичайно, це нам імпонує. Очевидно, що Трамп розуміє, що саме ескалює ситуацію навколо конфлікту", – додав речник.

Також Пєсков вважає, що зараз "навряд чи варто забігати вперед і намагатися прогнозувати", якими будуть дії нової американської адміністрації.

"Час покаже, дочекаємось вже того моменту, коли обраний президент займе своє місце в Овальному кабінеті", – сказав він.

Раніше стало відломо, що Дональд Трамп "категорично" проти того, що Київ завдавав ударів американськими ракетами по території рф.