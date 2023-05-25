кремль все ще намагається представити росію країною із серйозними дипвідносинами – ISW

кремль використав попередні міжнародні форуми та зустрічі з главами держав, щоб зобразити росію як країну, що має міцні міжнародні партнерські відносини.

кремль не залишає спроб представити рф як країну, яка має важливі дипломатичні партнерські відносини.

Про це йдеться у звіті ISW.

Президент рф путін учора, 24 травня, виступив перед учасниками Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки в москві з шаблонною риторикою, яка звинувачує Захід у створенні глобальної нестабільності та закликає держави Азії, Африки та Латинської Америки до формування багатополярного світового порядку.

Пізніше він відвідав Євразійський економічний форум у москві разом із олександром лукашенком, президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Жапаровим та віце-прем'єр-міністром Вірменії Мгером Григоряном.

путін також зустрівся із президентом Сербії Мілорадом Додіком. Під час зустрічі Додік демонстративно підтримав російський наратив про війну в Україні, заявивши, що росія була змушена розпочати "спеціальну військову операцію" і що війна – це зіткнення із Заходом.

кремль використав попередні міжнародні форуми та зустрічі з главами держав, щоб зобразити росію як країну, що має міцні міжнародні партнерські відносини, та виступити за формування потенційної антизахідної коаліції. Зокрема, путін намагався, але не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці березня та об'єднати Китай із росією у надуманому путіним геополітичному конфлікті із Заходом.

росія намагається уникнути глобальної політичної та фінансової ізоляції

кремль за лаштунками чинить тиск на низку країн, у тому числі на Індію, погрожуючи анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати очікувані кроки, спрямовані на перетворення рф на фінансову та політичну державу ізгою через її вторгнення в Україну.