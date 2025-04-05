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кремль використовує секс-іграшки, щоб здійснювати диверсії по Європі

05 квітня 2025, 17:21
кремль використовує секс-іграшки, щоб здійснювати диверсії по Європі
Фото: Reuters
Диверсія привела до підриву трьох посилок на кур’єрських складах у Великій Британії, Німеччині і Польщі минулого літа.

Вибухівки були заховані в упаковках із секс-іграшками, масажними подушками та косметичними тюбиками.

Про це інформує Reuters

"Прихована диверсійна група, пов’язана з росією, була розкрита після вибухів невеликих бомб на кур’єрських складах у Британії, Німеччині та Польщі в липні 2023-го", - пише вдання. 

Це одні з ключових елементів підозрюваної диверсійної змови, яка привела до підриву трьох посилок на кур’єрських складах у Великій Британії, Німеччині і Польщі минулого літа.

Подушки, упаковані в посилки з косметикою та секс-іграшками, містили приховані саморобні запальні пристрої, виготовлені з суміші хімічних речовин, включаючи високореактивний магній, за словами особи, знайомої зі справою, яка надала найдетальнішу інформацію про ймовірну змову.

Журналісти зазначаютьт, що хімічні речовини запалювалися детонаторами, адаптованими з дешевих китайських електронних гаджетів, які використовувалися для відстеження таких предметів, як втрачені ключі. 

Ефект посилювався тюбиками з чимось, що виглядало як косметика, але насправді містило гель із легкозаймистих сполук, включаючи нітрометан.

"Провадження у цій справі стосується злочинної діяльності, інспірованої російським ГРУ", - дадає агенція.

Reuters вперше повідомляє подробиці розслідування, спираючись на розповідь джерела, близького до польської справи, а також на інтерв’ю з більш ніж десятком європейських чиновників безпеки.

Отримані дані дають рідкісне уявлення про те, як відбуваються диверсійні кампанії на місцях.

 

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