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кремль використовує в Україні ракетні комплекси з КНДР

30 липня 2024, 14:48
кремль використовує в Україні ракетні комплекси з КНДР
globalsecurity.org
Установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з 8-ми контейнерів із ракетами.

російська армія почала застосовувати у війні проти України північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4. 

Про це пише Мілітарний.

Самохідний комплекс Bulsae-4 виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли той перебував на відкритій місцевості.

Фото пускової установки з’явилось в одному з Telegram-каналі, пише видання. 

"Комплекс виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли він перебував на відкритій місцевості. Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км. Оскільки точних даних про характеристики північнокорейської зброї майже немає, в окремих джерелах оцінюють дальність ураження цього комплексу в межах 10-25 кілометрів. Така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу", - зазначають журналісти. 

Вони додають, що ускова установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6х6, а керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня.

"Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем. Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям", - додають в Мілітарному.

Постійний відеоконтакт дозволяє робити перенацілювання в разі виявлення більш пріоритетної цілі, а також досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу.

 
РосіяКНДРвійна в УкраїніBulsae-4

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