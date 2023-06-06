кремль використовує внутрішні резерви армії для придушення повстанців – ГУР

Однак, приховувати цей конфлікт уже неможливо.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що кремль застосовує внутрішні резерви російської армії для придушення повстанців.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В останні місяці ці події лише набирають обертів. Збільшується географія діяльності повстанців, збільшується кількість учасників цих акцій, і зрештою ми повинні розглядати не лише окремо взяті події на Бєлгородщині, але в цілому так звана російська федерація сьогодні - це неспроможна держава, всередині якої величезна кількість конфліктів", - каже Юсов.

Представник ГУР розповів, що події на Бєлгородщині демонструють неадекватність центральної влади.

"Все що-небудь боєздатне зосереджене на окупованих українських територіях, а на території самої росії - безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що подібні конфлікти можуть ширитись у різних куточках цієї території, яка зараз називається рф", - наголосив Юсов і додав, що події торкнуться і Московського регіону.

Повідомляється, що кремль наразі не перекидає з України війська, а намагається обмежитись внутрішніми ресурсами.

"Є інформація про підготовку таких заходів. Але той факт, що вони вже залучають власні збройні сили, в тому числі армійську авіацію, артилерію - це вже факт доведений, і відповідно далі приховувати, що нічого не відбувається, путінський режим уже просто не в змозі", - зазначив Андрій Юсов.