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кремль вирішив "відсунути" кордон з Литвою і Фінляндією

22 травня 2024, 09:09
кремль вирішив
Фото: Leratrunova
Уряд росії вирішив в односторонньому порядку "змінити" морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

Про це повідомляє The Moscow Times, проаналізувавши проект постанови уряду, опублікований на порталі правових актів. 

Вказується, що цей документ підготувало Міноборони рф.

"росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області", - пишуть журналісти.

Влада рф хоче змінити географічні координати точок, які визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря росії, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією уряд рф має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд і поблизу північного вхідного мису річки Нарва. Це випливає з додатка до постанови кабміну.

На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран і Балтійської коси.

Автори проекту заявляють, що чинні географічні координати, встановлені постановою Радміну СРСР від 1985 року, не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці.

"Точки були зафіксовані "за морськими навігаційними картами дрібного масштабу", які, своєю чергою, грунтуються на роботах середини 20 століття, а це "не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод" рф", - написано в документі.

Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони в регіоні Балтійського моря, Міноборони пропонує частково "визнати не чинною".

Наразі документ про "перегляд кордону" офіційно не коментували МЗС Фінляндії і Литви.

 
РосіяЛитваФінляндіякордон рф

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