москва планує вивести понад 900 супутників у космос.

Президент рф Володимир путін затвердив новий національний проєкт з розвитку космосу на більше як $57 млрд.

Про це повідомив голова Роскосмосу Дмитро Баканов під час виступу в Раді Федерації рф.

Нацпроєкт розрахований до 2036 року.

В його межах планують вивести на орбіту 900 супутників для проєкту Рассвет, який задуманий як аналог Starlink та понад 100 пристроїв дистанційного зондування Землі.

Також програма включає розробку багаторазової ракети Амур-СПГ, що має працювати на метані. За словами Баканова, заплановано також модернізацію системи ГЛОНАСС і створення космічних систем управління дронами.

Схожий подібний проєкт Сфера анонсували в рф ще у 2018 році, але його було зупинено через санкції, втрату контрактів і нестачу космічної електроніки.

На сьогодні російська космічна галузь значно відстає від провідних держав і в 2024 році москва здійснила лише 17 космічних запусків, тоді як США - 145, а Китай - 68.

Крім того, в межах нового проєкту москва планує до 2030 року вийти на 68 запусків щорічно, а до 2036 року перевищити радянський рекорд у понад 100 запусків на рік.