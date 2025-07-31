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кремль вивів "Вагнер" із Малі та перекинув танки – розвідка Британії

31 липня 2025, 14:53
кремль вивів
Його замінили державним контингентом із 2 тисяч військових і важкою технікою.

кремль продовжує усувати загрозу з боку приватної військової компанії "Вагнер" і зміцнювати державний контроль над зовнішніми силовими операціями. 

Як повідомило Міноборони Великої Британії у мережі X (Twitter), у червні 2025 року російське військове відомство повністю вивело "Вагнер" із Малі.

На зміну найманцям прибув новостворений Африканський корпус, який налічує близько 2 тисяч військовослужбовців. Для порівняння: до цього в Малі перебувало до 2,5 тисяч бойовиків ПВК "Вагнер".

Разом із військами рф перекинула понад 100 одиниць важкого озброєння, включно з основними бойовими танками, реактивними системами залпового вогню та тактичними бомбардувальниками. Це суттєво посилило російську військову присутність у регіоні.

Після заколоту "Вагнера" в червні 2023 року, коли ПВК із союзника Міністерства оборони перетворилася на загрозу для російської влади, Кремль узяв курс на централізацію управління силовими операціями за кордоном. Незалежні воєнізовані формування тепер вважаються потенційною небезпекою для державної безпеки.

Москва послідовно заміщує сили "Вагнера" офіційними державними структурами: спочатку - у Сирії (2023), згодом - у Лівії (2024), тепер - у Малі. Це дозволяє Кремлю формалізувати свою військову присутність у світі та мінімізувати ризик повторення збройного заколоту.

 
РосіяМалівагнер

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