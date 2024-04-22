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кремль заблокував сайти, які публікують інформацію про війну росії в Україні

22 квітня 2024, 10:51
кремль заблокував сайти, які публікують інформацію про війну росії в Україні
Фото: Reuters
Блокування сайту RSF тепер позбавляє російських громадян ресурсу для оцінки впливу таких заходів на свободу слова та преси в рф.

кремль заблокував внутрішній доступ до сайту французької неурядової організації "Репортери без кордонів" (RSF), позбавивши росіян доступу до незалежних оцінок російської свободи слова та преси.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

21 квітня незалежна російська громадська організація "роскомсвобода" повідомила, що сайт RSF заблоковано в росії разом з іншими ресурсами, які публікують інформацію про війну росії в Україні. "роскомсвобода" зазначила, що офіційний російський реєстр заблокованих сайтів не містить відповідального федерального відомства чи офіційної причини блокування RSF, і оцінила, що ймовірною відповідальною стороною є Генпрокуратура росії.

RSF публікує щорічний "Індекс свободи", у якому він оцінює та ранжує 180 країн на основі кількісного аналізу зловживань щодо засобів масової інформації та якісного аналізу відповідей журналістів на опитування, яке оцінює п’ять контекстуальних показників: політичний, економічний та соціально-політичний контексти, правова база та безпека.

Індекс свободи ставив росію між 148 і 150 зі 180 між 2015 і 2020 роками, перш ніж різко знизити рейтинг до 155 у 2022 році та 164 у 2023 році через закони про цензуру 2022 року, які криміналізують "фейкову" або "дискредитацію" інформації про російську армію, а також триваючі кампанії з дезінформації та оголошення майже всіх незалежних медіа-організацій "іноземними агентами" або "небажаними організаціями" з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

кремль повільно посилює свій фізичний та інформаційний контроль над російським інформаційним простором, у тому числі шляхом арештів журналістів та інших опозиційних голосів, імплементації законів, що позбавляють певні медіа-організації та діячів їхніх доходів, і змушує міжнародних телекомунікаційних операторів виконувати російські закони про дані. Блокування сайту RSF тепер позбавляє російських громадян ресурсу для оцінки впливу таких заходів на свободу слова та преси в росії.

 

 

 

свобода словаКремльвійна в Україніросія окупанти

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