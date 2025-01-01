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кремль заборонив на всіх тимчасово-окупованих територіях колядки та вертепи

01 січня 2025, 19:51
кремль заборонив на всіх тимчасово-окупованих територіях колядки та вертепи
Фото: ЦНС
Під забороною також Святий Миколай.
росіяни продовжують репресії проти українських традицій на тимчасово окупованих територіях. Цього разу окупанти заборонили згадувати у школах Святого Миколая, а також колядки та вертепи.
 
Про це інформує Центр національного спротиву.
 
"кремль настільки боїться бодай згадки про Україну та українське, що вирішив вчергове пробити своє скрєпно-православне дно. Йдеться про заборону залучати до святкування різдвяно-новорічних днів не тільки святого Миколая, а й колядників", — пишуть у спротиві. 
 
У всіх дошкільних установах та освітніх закладах на ТОТ України адміністрації отримали вказівку про заборону згадувати святого Миколая. На усіх заходах має бути присутнім лише дід мороз та снігурка. Окрім цього кремль запровадив повне табу на колядки та вертепи.
 
Напередодні окупанти провели "профілактичні" бесіди із дітьми по дискредитації Санти Клауса та усіх казкових героїв західних культур. 
Кремльвійна в УкраїніТимчасово окуповані територіїросія окупанти

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