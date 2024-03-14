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кремль заборонив в'їзд 227 американським громадянам

14 березня 2024, 21:34
кремль заборонив в'їзд 227 американським громадянам
Фото: telegraf.co.uk
Міністерство закордонних справ рф у відповідь на санкції, що постійно розширюються з боку США, заборонило в'їзд до країни 227 американцям.

Цих громадян вважають безпосередньо залученими до антиросійських акцій, повідомляє Укрінформ, посилаючись на повідомлення МЗС РФ. 

До списку увійшли вчені, дипломати, військові, чиновники і журналісти, які, як вважають в рф, регулярно відзначаються ворожими випадами або поширенням вигадок та відвертого наклепу про зовнішню та внутрішню політику росії.

Серед них - заступник міністра фінансів Пол Розен, заступник командувача сухопутних військ ЗС США в Європі Ендрю Ролінг, колишній посол США в Росії Джон Салліван, спеціальний кореспондент "Голосу Америки"Джефф Селдін, помічник прокурора в окрузі Колумбія Майкл Фрідман, генерал-ад'ютант Національної гвардії штату Огайо Джон Харріс, заступник міністра торгівлі Грант Харріс, спеціальний радник Держдепартаменту Дерек Шолле та інші.

Наразі в санкційний список МЗС рф - 2 078 американців.

 
РосіяЗАБОРОНАв'їздгромадяни сша

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