кремль заборонив в'їзд 227 американським громадянам

Міністерство закордонних справ рф у відповідь на санкції, що постійно розширюються з боку США, заборонило в'їзд до країни 227 американцям.

Цих громадян вважають безпосередньо залученими до антиросійських акцій, повідомляє Укрінформ, посилаючись на повідомлення МЗС РФ.

До списку увійшли вчені, дипломати, військові, чиновники і журналісти, які, як вважають в рф, регулярно відзначаються ворожими випадами або поширенням вигадок та відвертого наклепу про зовнішню та внутрішню політику росії.

Серед них - заступник міністра фінансів Пол Розен, заступник командувача сухопутних військ ЗС США в Європі Ендрю Ролінг, колишній посол США в Росії Джон Салліван, спеціальний кореспондент "Голосу Америки"Джефф Селдін, помічник прокурора в окрузі Колумбія Майкл Фрідман, генерал-ад'ютант Національної гвардії штату Огайо Джон Харріс, заступник міністра торгівлі Грант Харріс, спеціальний радник Держдепартаменту Дерек Шолле та інші.

Наразі в санкційний список МЗС рф - 2 078 американців.