Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль заговорив про "буферну зону" під Дніпром

09 червня 2025, 15:59
кремль заговорив про
Фото: УНІАН
Однак українська сторона заперечує інформацію з москви.

Армія рф нібито створює "буферну зону" в Дніпропетровській області. 

Про це сказав речник кремля Дмитро Пєсков.

"У тому числі, безумовно", - заявив речник даючи віжповідь на запитання, чи ведеться наступ у рамках створення "буферної зони" у Дніпропетровській області.

За його словами, якщо говорити про нюанси самих бойових дій, то, звичайно, потрібно адресувати ваші питання до міністерства оборони".

Міноборони рф повідомило, що російська танкова дивізія у складі угруповання Центр начебто вийшла на "західний кордон" фейкової "ДНР" і начебто "розвиває наступ на території Дніпропетровської області".

Проте керівник Ценру протидії дезинформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заперечив цю інформацію.

"Станом на ранок 9 червня, вся інформація росіян, включно із заявами пєскова, про їх наступ на Дніпропетровщині - НЕ відповідає дійсності", - написав Коваленко в Telegram-каналі.

 

армія рфвійна в Україні

Останні матеріали

Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється