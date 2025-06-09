кремль заговорив про "буферну зону" під Дніпром

Однак українська сторона заперечує інформацію з москви.

Армія рф нібито створює "буферну зону" в Дніпропетровській області.

Про це сказав речник кремля Дмитро Пєсков.

"У тому числі, безумовно", - заявив речник даючи віжповідь на запитання, чи ведеться наступ у рамках створення "буферної зони" у Дніпропетровській області.

За його словами, якщо говорити про нюанси самих бойових дій, то, звичайно, потрібно адресувати ваші питання до міністерства оборони".

Міноборони рф повідомило, що російська танкова дивізія у складі угруповання Центр начебто вийшла на "західний кордон" фейкової "ДНР" і начебто "розвиває наступ на території Дніпропетровської області".

Проте керівник Ценру протидії дезинформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заперечив цю інформацію.

"Станом на ранок 9 червня, вся інформація росіян, включно із заявами пєскова, про їх наступ на Дніпропетровщині - НЕ відповідає дійсності", - написав Коваленко в Telegram-каналі.