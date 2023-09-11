кремль заявляє, що у путіна немає реальних конкурентів, якщо він знову балотуватиметься

Місцеві вибори підтвердили "абсолютну консолідацію суспільства навколо керівництва країни", вважає Дмитро Пєсков.

Якщо президент росії владімір путін вирішить балотуватися на президентських виборах 2024 року, ніхто не зможе з ним конкурувати.

Про це заявив у понеділок речник кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Reuters.

"Президент ще не заявляв про те, що висуватиме свою кандидатуру. Якщо ми припустимо, що президент таки висуне свою кандидатуру, то, очевидно, що реальної конкуренції в нашій країні на нинішньому етапі президентові ніхто не може скласти. Він користується абсолютною підтримкою населення. Це великі можливості та велика відповідальність", – заявив він.

За словами Пєскова, місцеві вибори, що завершилися напередодні, "яскраво підтвердили абсолютну консолідацію суспільства навколо керівництва країни".

Президент Китаю Сі Цзіньпін у березні сказав путіну, що він переконаний, що росіяни підтримають главу кремля на президентських виборах наступного року.

Опитування громадської думки показують, що путін залишається найпопулярнішим політиком у росії, де більшість людей покладаються на державні ЗМІ для своїх новин. За даними Левада-Центру, у серпні його рейтинг становив 80%, що є вищим, ніж до війни в Україні.

Опитування також показують, що близько 70% населення підтримує російську армію в Україні, хоча опозиційні політики та деякі західні дипломати кажуть, що таким опитуванням не можна довіряти.