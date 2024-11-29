кремль збільшує план по мобілізації чоловіків із ТОТ України

Посилення мобілізації чоловіків на ТОТ відбувається через великі втрати армії рф на війні

Ворог посилює моблізацію чоловіків на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У спротиві зазначають, що пропри те, що в росії мобілізації немає, чоловіків на ТОТ УКраїни змушують не тільки підписувати контракти із міністерством нападу рф, але й мобілізовують.

"Про такі випадки нас повідомляють мешканці тимчасово окупованої Херсонщини. Тут місцеві колаборанти під різними приводами (найчастіше репресивними) “роблять” плани по набору до лав армії ворога", — ідеться у повідомленні.