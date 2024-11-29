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кремль збільшує план по мобілізації чоловіків із ТОТ України

29 листопада 2024, 18:55
кремль збільшує план по мобілізації чоловіків із ТОТ України
Фото: з вільного доступу
Посилення мобілізації чоловіків на ТОТ відбувається через великі втрати армії рф на війні
Ворог посилює моблізацію чоловіків на тимчасово окупованих територіях. 
 
Про це інформує Центр національного спротиву. 
 
У спротиві зазначають, що пропри те, що в росії мобілізації немає, чоловіків на ТОТ УКраїни змушують не тільки підписувати контракти із міністерством нападу рф,  але й мобілізовують.
 
"Про такі випадки нас повідомляють мешканці тимчасово окупованої Херсонщини. Тут місцеві колаборанти під різними приводами (найчастіше репресивними) “роблять” плани по набору до лав армії ворога", — ідеться у повідомленні. 
 
Аналогічна тенденція спостерігається в анексованому Криму. Окупанти звітують про майже 90% виконання плану мобілізації.  У спротиві відзначають, що посилення мобілізації відбувається через великі втрати армії рф на війні.
 
"Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ України уникати ризику бути втягнутими у війну проти Вітчизни", — наголошують у повідомленні. 

 

мобілізація в рфвійна в Україніросія окупанти

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