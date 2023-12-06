кремль збільшуватиме кількість кібератак зі штучним інтелектом проти України

Україна має бути готовою до кібератак з боку кремля.

В наступному році Україна буде стикатися з більш складними кібератаками з боку російських окупантів. Застосовувати вони можуть, зокрема, штучний інтелект.

Про це повідомили в пресслужбі Держспецзв'язку.

Як стало відомо, наша держава має бути готовою до кібератак з боку Кремля, застосовувати вони можуть і штучний інтелект.

“Противник активно залучає молодь і готує нове покоління мотивованих хакерів, які в майбутньому стануть суб'єктами кіберзлочинності. Ми очікуємо, що атаки російських хакерських груп будуть більш складними, тому українські кіберзахисники – як спеціальних органів, так і бізнесу – мають бути до цього готовими”, – розповів фахівець Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Назар Тимошик.