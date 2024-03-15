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кремль збирає "голоси" за путіна серед загиблих російських військових – ГУР

15 березня 2024, 14:33
кремль збирає
Фото: Reuters
До "голосів" планують додати загиблих на війні солдатів.

кремль збирає голоси за диктатора путіна на "виборах" президента рф серед окупаційних військ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

У розвідці зазначили, що до голосів живих росіян додадуть "голоси" загиблих на війні окупантів. Примітно, що поки що живим російським солдатам для голосування навіть не потрібно їхати на так звані "виборчі дільниці", що значно полегшує "виборчим комісіям" завдання з фальсифікації результатів. Окупантам навіть не потрібні оригінали документів, дозволяють голосувати з копіями.

Загарбникам не потрібно навіть паспорт чи військовий квиток на "голосуванні", достатньо фотокопії документів.

ГУР наголошує, що кремль збирається долучити і "мертві душі" до так званих "виборів".

"Очевидно, що у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців путіна, залучивши до "голосування" так звані "мертві душі". Зокрема, до списку осіб, що "проголосували", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон", – зауважили українські розвідники.

війна в Україніросія окупантиКремльвибори преидента

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