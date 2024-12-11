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ПОЛІТИКА

кремль змусив Асада покинути Сирію через провал у війні – Bloomberg

11 грудня 2024, 14:55
кремль змусив Асада покинути Сирію через провал у війні – Bloomberg
Фото: eer.ru
Досі путін не говорив публічно про крах режиму Асада.

У той час як сили сирійської опозиції швидко просувалися до столиці Дамаск, доля президента Башара Асада опинилася в руках росії, оскільки його армія втрачала свої позиції. кремль вирішив врятувати свого союзника, навіть коли прийшов до висновку, що більше нічого не може зробити для підтримки режиму Асада.

Про це пише Bloomberg.

владімір путін вимагає пояснень, чому російська розвідка не помітила зростаючу загрозу правлінню Асада, поки не стало надто пізно, повідомило джерело, близьке до кремля і знайоме з ситуацією.

"росія переконала Асада, що він програє боротьбу зі збройними угрупуваннями, очолюваними колишнім відгалуженням "Аль-Каїди" "Хаят Тахрір аш-Шам", і запропонувала йому і його сім'ї безпечний проїзд, якщо він негайно виїде, за словами трьох осіб, обізнаних із ситуацією, які просили не називати їхніх імен", — пише видання.

За словами двох людей, втечу організували агенти російської розвідки, які вивезли Асада через свою авіабазу в Сирії. Один з них повідомив, що транспондер літака був вимкнений, щоб його не відстежували.

Руслан Пухов, голова московського Центру аналізу стратегій і технологій, аналітичного центру з питань оборони й безпеки сказав, що для росії було "дуже логічно" попросити Асада здатися, оскільки вона хотіла уникнути кровопролиття, в якому його спіткала б доля Каддафі або іракського лідера Саддама Хусейна, який був повішений у 2006 році після суду.

російські ЗМІ просувають тезу про те, що Асад сам винен у своїй поразці, в той час, як москва дотримала свого слова, не залишивши його, і тепер повинна зосередитися на підтримці своїх стратегічних інтересів у Сирії та на Близькому Сході в цілому, додає Меєр.

війнаСиріяВладімір ПутінБашар Асад

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