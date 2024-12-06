кремль зупинив фінансування окупованої Абхазії

Днями парламент грузинської Абхазії відхилив так звану інвестиційну угоду з росією.

Уряд окупованої грузинської Абхазії заявив про майже повне призупинення фінансування з боку рф, що призводить до затримок із виплатами зарплати бюджетним працівникам і силовикам.

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

Виконуючий обов’язки президента самопроголошеної республіки Абхазія Бадра Гунба заявив, що перші сигнали щодо припинення фінансування з боку росії з'явилися із запровадженням обмежень щодо виплат бюджетникам, соціальній сфері.

"Однак з листопада, після відомих подій, російська сторона фактично призупинила виплати співфінансування за всіма напрямами", - сказав Гунба.

Він додав, що таке рішення росії вплине на фінансування силових структур, інших "міністерств і відомств" Абхазії.

"Якщо говорити простіше, фактично сьогодні, крім пенсійного забезпечення, всі інші кошти співфінансування припинені", - додав в. о. Президента.

Нагадаємо, що 3 грудня "парламент" окупованої грузинської Абхазії відхилив так звану інвестиційну угоду з росією, яка спричинила у листопаді масові протести в регіоні та відставку «президента» самопроголошеної республіки Абхазія Аслана Бжанії.

"Інвестиційну угоду" було підписано 30 жовтня в москві. Абхазька "влада" розглядає проєкт як стимул для місцевої економіки, тоді як його противники вважають угоду «прямою здачею інтересів" Абхазії.