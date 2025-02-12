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кремль звільнив американського полоненого після переговорів зі спецпосланцем Трампа – NYT

12 лютого 2025, 09:05
кремль звільнив американського полоненого після переговорів зі спецпосланцем Трампа – NYT
Фото: Укрінформ
Офіційним спеціальним посланцем адміністрації Трампа по Україні і росії являється Кіт Келлог.

Сьогодні вночі москва звільнила Марка Фогеля, вчителя, утримуваного більше трьох років за звинуваченнями в наркотиках, у рамках угоди, укладеної Стівом Віткоффом, представником президента США Дональда Трампа на Близькому Сході.

Про це інформує газета The New York Times

Американський президент таємно доручив займатися питанням війни росії в Україні іще одному спецпредставнику, а саме Стівену Віткоффу. 

Попри те, що офіційним спецпосланцем Трампа по Україні та рф є відставний генерал Кіт Келлог, однак пару тижнів тому американський президент "таємно надав Віткоффу повноваження розширити його портфоліо за межі Близького Сходу з метою відкриття переговорного каналу з росіянами".

"Трамп довіряє Віткоффу, з яким він дружить з 1980-х років, на особистому рівні і сказав близьким йому людям, що він вважає, що девелопер має необхідні навички ведення переговорів, щоб допомогти покласти край війні в Україні",  - пише видання. 

Стівен Віткофф - бізнесмен, девелопер та інвестор у сфері комерційної нерухомості, що володіє фірмою The Witkoff Group, яка спеціалізується на розробці, управлінні та реконструкції преміальних об'єктів нерухомості в США і за кордоном.

В адміністрації Трампа Віткофф обіймає посаду спецпосланця на Близькому Сході: за два місяці він зумів змусити Ізраїль і Хамас сісти за стіл переговорів та знайти компроміс. 

Також Віткофф літав до москви, аби звільнити затриманого американського вчителя Марка Фогеля.

 
РосіяСШАСпецпредставникСтів ВіткоффМарк Фогель

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