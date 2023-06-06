кремль звинуватив Київ у підриві Каховської ГЕС

Окупанти відкидають свою причетність до руйнування станції.

У російській федерації прокоментували підрив Каховської ГЕС. Втім, у цьому москва цинічно звинувачує Україну.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Так, речник російського диктатора назвав руйнування ГЕС навмисною диверсією Києва. Вона, заявив Пєсков, нібито пов'язана з відсутністю успіхів під час наступу українських військ.

"Розпочавши два дні тому великомасштабні наступальні дії, зараз українські збройні сили не домагаються поставленої мети. Він захлинається", - наголосив прессекретар кремля.

З його слів, росія рішуче відкидає звинувачення у причетності до удару по Каховській ГЕС.

"Всю відповідальність несе українська влада. путін отримує доповіді від Міноборони та інших служб у зв'язку із ситуацією навколо Каховської ГЕС", - висловився Пєсков.

Мовляв, "підривом ГЕС", Україна "має на меті позбавити Крим води". За його словами, "падає рівень води у водосховищі, відповідно скорочується подавання в канал, різко скорочується".