кремлівська кампанія русифікації шкодить самій росії – ISW

Внутрішні розгалуження "русифікації" за іронією долі продовжують покладати тягар війни на спільноти, які росія маргіналізує.

Так звана кампанія "русифікації", яку кремль намагається проводити на тимчасово окупованих територіях України, приносить шкоду самій рф.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

кремлівська кампанія русифікації в Україні приносить шкоду самій росії, посилюючи пронаціоналістичну ідеологію і критику національних меншин у росії.

У звіті інституту зазначають: війна в Україні дала можливість найбільш агресивним медійним особам консолідувати свою ідеологію і проєктувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій росії. Ця тенденція, ймовірно, посилюватиметься в міру продовження війни і переживе її, "пронизуючи російський внутрішній простір на довгі роки".

Аналітики також додають, що російські чиновники постійно обирають мігрантів та етнічні меншини "в якості мішеней" для поповнення і формування збройних сил, що значною мірою "перекладає військовий тягар русифікації в Україні на громади та окремих осіб, які є його мішенями всередині країни".

Непоодинокі випадки ксенофобії та расизму в рф, вважають в інституті, ілюструють суть внутрішньої русифікації.

У цьому контексті фахівці нагадують, що голова слідчого комітету рф Олександр Бастрикін раніше закликав військове керівництво цілеспрямовано набирати мігрантів з Центральної Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки ці мігранти мають "конституційний обов'язок захищати країну, яка їх прийняла".

Військові експерти звертають увагу і на те, що російська пронаціоналістична спільнота "продовжує прославляти звірства і виступати за посилення жорстокості".

російські військові блогери відреагували на розповсюджені кадри, на яких російський солдат відрізає голову українському військовополоненому.

Зокрема, зазначають у звіті, телеграм-канал, пов'язаний з "Вагнером", спробував виправдати відрізання голови, стверджуючи, що обидві сторони вдаються до жорстоких дій.

"Постійне використання російськими військами подібної насильницької тактики та її підтримка у російському інформаційному просторі підриває професіоналізм та дисципліну у лавах російських військових", – підсумовують в огляді ISW.