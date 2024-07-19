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кремлівський диктатор путін розраховує на зниження інтересу США до України – NYT

19 липня 2024, 15:55
кремлівський диктатор путін розраховує на зниження інтересу США до України – NYT
Фото: з вільного доступу
Очільник кремля надіється, що останні політичні події США відвернуть увагу від допомоги Києву, - пише видання.
російський диктатор путін сподівається, що в якийсь момент США втомляться допомагати Україні. кремль робить ставку на обрання Дональда Трампа новим президентом Америки, але це не принесе йому бажаної перемоги на полі бою.
 
Про це пише The New York Times. 
 
"Стратегію путіна щодо перемоги над Україною можна підсумувати в одному показовому моменті в його лютневому інтерв’ю з колишнім телеведучим Такером Карлсоном. Говорячи про можливість активізації втручання США в Україну, російський лідер запитав американців: "У вас немає чим зайнятися краще?"", - зазначило видання. 
 
У матеріалі наголосили, що після кількох бурхливих тижнів в американській політиці російський правитель, здається, ближче, ніж будь-коли, до отримання відповіді, яку він шукає. Адже найважливіший союзник України Джо Байден охоплений найбільшою політичною кризою за час свого перебування на посаді, а його колеги-демократи закликають відмовитися від президентських перегонів. 
 
"Загалом, події американської зовнішньої політики можуть наближатися до очікувань путіна: спрямовані всередину світу, який дбає про Україну набагато менше, ніж росіян, що робить лише питанням часу, коли Вашингтон покине Київ", - пише NYT. 
 
Зазначається, що колишній голова московського центру Карнегі Дмитро Тренін сказав, що "стратегічний розрахунок путіна побудований на тому, що в якийсь момент американці втомляться" і підштовхнуть Україну до переговорів з рф. 
 
Окрім того, у матеріалі наголосили, те, що путін обрав Карлсона для свого першого інтерв’ю американському ЗМІ з 2021 року, само по собі було показовим. Там пояснили, що колишній ведучий Fox News, який часто повторює тезу Путіна, є провідною фігурою серед оточення кандидата Трампа, якого москва розглядає як потенційно "симпатичного".

 

СШАВладімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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