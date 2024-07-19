кремлівський диктатор путін розраховує на зниження інтересу США до України – NYT

Очільник кремля надіється, що останні політичні події США відвернуть увагу від допомоги Києву, - пише видання.

російський диктатор путін сподівається, що в якийсь момент США втомляться допомагати Україні. кремль робить ставку на обрання Дональда Трампа новим президентом Америки, але це не принесе йому бажаної перемоги на полі бою.

Про це пише The New York Times.

"Стратегію путіна щодо перемоги над Україною можна підсумувати в одному показовому моменті в його лютневому інтерв’ю з колишнім телеведучим Такером Карлсоном. Говорячи про можливість активізації втручання США в Україну, російський лідер запитав американців: "У вас немає чим зайнятися краще?"", - зазначило видання.

У матеріалі наголосили, що після кількох бурхливих тижнів в американській політиці російський правитель, здається, ближче, ніж будь-коли, до отримання відповіді, яку він шукає. Адже найважливіший союзник України Джо Байден охоплений найбільшою політичною кризою за час свого перебування на посаді, а його колеги-демократи закликають відмовитися від президентських перегонів.