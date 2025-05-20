Кронпринц Норвегії прибув в Україну з першим візитом

Це також перший член королівської родини Норвегії за майже 20 років, який відвідав Україну.

До Києва вперше прибув кронпринц Норвегії Гокон.

Про це повідомляє МЗС Норвегії.

Як заявили в уряді Норвегії, візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегією українського уряду та народу. Зазначається, що кронпринца супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд.

"Під час свого візиту до України кронпринц зустрінеться з представниками української влади та норвезькими партнерами, а також відвідає проєкти, які отримали підтримку в рамках програми Нансена", - йдеться у повідомленні.