Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кронпринц Норвегії прибув в Україну з першим візитом

20 травня 2025, 14:07
Кронпринц Норвегії прибув в Україну з першим візитом
Фото: GettyImagеs
Це також перший член королівської родини Норвегії за майже 20 років, який відвідав Україну.
До Києва вперше прибув кронпринц Норвегії Гокон. 
 
Про це повідомляє  МЗС Норвегії.
 
Як заявили в уряді Норвегії, візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегією українського уряду та народу. Зазначається, що кронпринца супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд.
 
"Під час свого візиту до України кронпринц зустрінеться з представниками української влади та норвезькими партнерами, а також відвідає проєкти, які отримали підтримку в рамках програми Нансена", - йдеться у повідомленні.
 
Як пише NRK, Гокон прибув потягом та висадився "на станції за межами столиці". Першим пунктом візиту був меморіал пам'яті “Ангели Перемоги” в Мощуні. Кронпринц поклав до нього пам'ятний вінок.
 
"Ми дуже вражені їхньою стійкістю і здатністю вистояти", - сказав Гокон про українців.
 
Варто зауважити, що це - перший візит представника королівської родини Норвегії в Україну за час повномасштабної війни та загалом з 2008 року. Тоді у Київ відвідувала кронпринцеса Метте-Маріт.

 

Норвегіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Обрання Нікузора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Політика
Обрання Нікузора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2025, 12:17
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 травня 2025, 00:02
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Політика
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Переклад iPress – 19 травня 2025, 16:31
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Політика
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Переклад iPress – 19 травня 2025, 11:01
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2025, 21:54
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється