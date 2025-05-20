Кронпринц Норвегії прибув в Україну з першим візитом
20 травня 2025, 14:07
Фото: GettyImagеs
Це також перший член королівської родини Норвегії за майже 20 років, який відвідав Україну.
До Києва вперше прибув кронпринц Норвегії Гокон.
Про це повідомляє МЗС Норвегії.
Як заявили в уряді Норвегії, візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегією українського уряду та народу. Зазначається, що кронпринца супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд.
"Під час свого візиту до України кронпринц зустрінеться з представниками української влади та норвезькими партнерами, а також відвідає проєкти, які отримали підтримку в рамках програми Нансена", - йдеться у повідомленні.
Як пише NRK, Гокон прибув потягом та висадився "на станції за межами столиці". Першим пунктом візиту був меморіал пам'яті “Ангели Перемоги” в Мощуні. Кронпринц поклав до нього пам'ятний вінок.
"Ми дуже вражені їхньою стійкістю і здатністю вистояти", - сказав Гокон про українців.
Варто зауважити, що це - перший візит представника королівської родини Норвегії в Україну за час повномасштабної війни та загалом з 2008 року. Тоді у Київ відвідувала кронпринцеса Метте-Маріт.