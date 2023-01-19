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ПОЛІТИКА

Крим – це Україна. Іран не визнає анексію українських територій, захоплених росією

19 січня 2023, 19:09
Крим – це Україна. Іран не визнає анексію українських територій, захоплених росією
Фото: DW
Іран надає росії військову підтримку у війні проти України, постачаючи москві дрони-камікадзе, через що опинився під санкціями

Глава МЗС Ірану Хуссейн Амірабдоллахян заявив, що його держава не визнає анексію захоплених та окупованих росією українських територій України, повідомляє TRT World.

"Ми виступаємо проти війни і переселення людей в Україні. З іншого боку, ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права, і з цієї причини, незважаючи на прекрасні відносини між Тегераном і москвою, ми не визнаємо відокремлення Криму від України", - сказав іранський дипломат.

"Ми не визнавали відокремлення Луганської і Донецької областей від України, тому що ми наполягаємо на нашому постійному принципі у міжнародній політиці. Коли ми говоримо, що війна не є рішенням в Україні, ми маємо це на увазі, і ми віримо, що це фундаментальна політика, і ми покладаємось на це", - додав він.

Глава МЗС Ірану 17 січня прибув до Анкари з робочим візитом, де зустрічався з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Іран надає росії військову підтримку у війні проти України, постачаючи москві дрони-камікадзе. У зв’язку з поставками США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Ірану.

Ймовірно, Іран і росія ведуть переговори щодо угоди про постачання певних видів ракет.

Глава МЗС Дмитро Кулеба попереджав, що Іран перетне "червону лінію", якщо надасть росії ракети.


війнаІранпідтримкаУкраїна

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