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Крим масовано атакували дрони

23 червня 2026, 09:09
Крим масовано атакували дрони
Фото: з вільного доступу
Спалахнули пожежі, рух мостом перекритий.
Крим потрапив під масовану атаку дронів у ніч на 23 червня. Було вражено порт "Кавказ" та низку інших об'єктів.
 
Про це повідомляють OSINT-канали.
 
Спочатку в пабліках з'явилось повідомлення про пожежу на підстанції "Насосна-2", що в Совєтському районі. Потім кримчани сповістили про успішну атаку на комплекс зберігання нафтопродуктів TES-Terminal.
 
Також було обстріляно порт "Кавказ", спалахнула нафтобаза – кадри наслідків атаки по цих об'єктах розповсюджені в Мережі.
 
Після нічного нальоту дронів відзначається низка пожеж на півострові, а також у порту "Кавказ", повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані з супутника.
 
Також відомо про пожежу при в'їзді до Керчі, в самому місті на залізничній станції "Південна" та поруч із населеним пунктом Багерово. Керченський міст – там рух перекрили та знову оголосили дронову небезпеку.
 

 

Кримвійна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

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