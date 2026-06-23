Крим масовано атакували дрони

Спалахнули пожежі, рух мостом перекритий.

Крим потрапив під масовану атаку дронів у ніч на 23 червня. Було вражено порт "Кавказ" та низку інших об'єктів.

Про це повідомляють OSINT-канали.

Спочатку в пабліках з'явилось повідомлення про пожежу на підстанції "Насосна-2", що в Совєтському районі. Потім кримчани сповістили про успішну атаку на комплекс зберігання нафтопродуктів TES-Terminal.

Також було обстріляно порт "Кавказ", спалахнула нафтобаза – кадри наслідків атаки по цих об'єктах розповсюджені в Мережі.