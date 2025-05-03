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Крим та кілька областей рф атакували безпілотники

03 травня 2025, 09:55
Крим та кілька областей рф атакували безпілотники
Фото: УНН
Місцеві жителі бачили спалахи зі сторони Чорного моря та чули від чотирьох до восьми вибухів
У ніч на 3 травня ударні дрони масовано атакували рф та окуповані росією території. Ударів зазнали Краснодарський край, Ростовська область і Крим.
 
Про це повідомляє російський інформаційний ресурс SHOT.
 
Тут кажуть, що під час нальоту було збито понад 70 безпілотників. Були пошкоджені житлові будинки, а уламки дронів розкидані вулицями міст. Попередньо постраждалих немає.
 
SHOT пише, що атака почалася близько першої години ночі з ударів по Криму. Серія вибухів пролунала над Феодосією та Керчю. Очевидці стверджують, що загалом чули від чотирьох до восьми гучних звуків.
 
Згодом, близько 10 вибухів пролунали над Таманню Краснодарського краю. Один із БПЛА впав у очерет і загорівся. Пошкоджено приватний будинок.
 
Безпілотники також атакували шість населених пунктів у Ростовській області. У селищі Целіна спалахнули два будинки. Евакуйовано сім'ю з чотирьох осіб. Попередньо постраждалих немає.
 
Крім того, ППО активно працювала над містом Слов'янськ-на-Кубані. Було видно яскраві спалахи в небі. Очевидці чули щонайменше п'ять вибухів.
 
В Анапі уламки безпілотників пошкодили три приватні будинки. У селі Юрівка через уламки БПЛА у трьох будинках вибило вікна та пошкодило двері. У селі Цибанобалка уламки безпілотників упали на дерево. Постраждалих немає. Очевидці розповіли SHOT, що було чути щонайменше 10 вибухів.
 
Велася комбінована атака з повітря і води по Новоросійську. Місцеві жителі нарахували понад 15 вибухів. Російські військові знищували безекіпажні катери та безпілотники літакового типу в акваторії Чорного моря. За словами місцевих жителів, було щонайменше дві хвилі атак.
 
О 5.40 російське видання "ВЧК-ОГПУ" поінформувало, що в Новоросійську один із БПЛА влучив у ЖК "Аврора".
Кримвійна в Україніатака дронівросія окупанти

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