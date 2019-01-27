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Крим: Усі контрольні пункти на адмінмежі відновили роботу

На КПВВ "Чаплинка" відновлювальні роботи тривали, там в обох напрямках пропускали лише пішоходів
Усі контрольні пункти в'їзду та виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим відновили роботу у штатному режимі.
Крим: Усі контрольні пункти на адмінмежі відновили роботу Фото: gettyimages.com

Про це ввечері 27 січня повідомили в Азово-Чорноморськом регіональному управлінні Держприкордонслужби. 

Раніше у ДПСУ повідомляли, що станом на 27 січня було відновлено роботу бази даних у контрольному пункті "Каланчак", також працював КПВВ "Чонгар". 

На КПВВ "Чаплинка" відновлювальні роботи тривали, там в обох напрямках пропускали лише пішоходів.

Нагадаэмо, що на адмінмежі з окупованим Кримом призупинено пропуск транспортних засобів на материкову частину України та у зворотному напрямку через технічний збій у базі даних Державної фіскальної служби України.

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27 01 2019 23:54
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