Крим: Усі контрольні пункти на адмінмежі відновили роботу

На КПВВ "Чаплинка" відновлювальні роботи тривали, там в обох напрямках пропускали лише пішоходів

Усі контрольні пункти в'їзду та виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим відновили роботу у штатному режимі.

Про це ввечері 27 січня повідомили в Азово-Чорноморськом регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Раніше у ДПСУ повідомляли, що станом на 27 січня було відновлено роботу бази даних у контрольному пункті "Каланчак", також працював КПВВ "Чонгар".

На КПВВ "Чаплинка" відновлювальні роботи тривали, там в обох напрямках пропускали лише пішоходів.

Нагадаэмо, що на адмінмежі з окупованим Кримом призупинено пропуск транспортних засобів на материкову частину України та у зворотному напрямку через технічний збій у базі даних Державної фіскальної служби України.