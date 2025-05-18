Крим, як і вся Україна, має бути вільним – Зеленський
18 травня 2025, 13:54
Зеленський у річницю депортації кримських татар: Сьогодні день, що нагадує, чому будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння
18 травня, у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять усіх знищених радянською владою у 1944 році та наголосив на повторенні трагедії після окупації Криму росією.
Про це він написав у Telegram.
"Сьогодні день, що нагадує, чому будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння. 81 рік тому радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Цілий народ вигнали з рідної землі й кинули в дорогу, що стала смертним вироком для тисяч і тисяч людей, для багатьох сімей", – зазначив президент.
Він додав, що тоді загинула щонайменше третина кримськотатарського народу.
"Трагедія, яка стала можливою через злочинну тоталітарну систему й безкарність вождів у москві. Трагедія, яка ніколи не мала б повторитися. Але сталася ще одна російська окупація Криму у 2014 році, і тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім", – підкреслив Зеленський.
Глава Української держави вшанував пам’ять усіх жертв депортації, геноциду кримськотатарського народу та відзначив важливість його повернення на батьківщину.
"Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають", – заявив президент.