Крим, як і вся Україна, має бути вільним – Зеленський

Зеленський у річницю депортації кримських татар: Сьогодні день, що нагадує, чому будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння

18 травня, у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять усіх знищених радянською владою у 1944 році та наголосив на повторенні трагедії після окупації Криму росією.

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні день, що нагадує, чому будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння. 81 рік тому радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Цілий народ вигнали з рідної землі й кинули в дорогу, що стала смертним вироком для тисяч і тисяч людей, для багатьох сімей", – зазначив президент.